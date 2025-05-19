Я відчув себе Шумахером, – Гамільтон поділився емоціями від гонки в Імолі

7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон був у захваті від італійських уболівальників на першому домашньому Гран-прі Феррарі у сезону-2025.

Слова британського пілота для Sky Sports F1 передає racingnews365.

"Я точно не очікував, що ми сьогодні фінішуємо четвертими. Я не знав, де ми опинимося, оскільки ми були так далеко позаду (у кваліфікації – прим.), але машина почувалася чудово, команда виконала фантастичну роботу зі стратегією, вони були бездоганні. В цілому, це було чудово, я сподівався на кілька додаткових кіл, які ми втратили під машиною безпеки, інакше ми могли б поборотися за подіум.

"Досвід роботи з Tifosi (уболівальники Феррарі), вау, це було неймовірно. Для мене було дуже особливим побачити море червоного кольору, і я не знав, скільки людей прийде, а на виїзді з Тоси був величезний прапор Феррарі, тож це було схоже на вінтаж. Я відчував себе так, як тоді, коли дивився, як Міхаель Шумахер змагається тут, і бачив цей зв'язок, це було дуже приємно пережити, тож я бережу цей момент", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що британський пілот стартував 12, проте зумів вдало скористатися віртуальною та звичайною машиною безпеки і фінішував четвертим. Партнер Гамільтона по Феррарі Шарль Леклер став шостим.

Уже цього тижня, 25 травня, відбудеться Гран-прі Монако. На нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів Формули-1 сезону-2025.

Раніше стало відомо, що перемогою в Імолі Макс Ферстаппен повторив результат Міхаеля Шумахера в одному з важливих показників.