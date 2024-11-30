Команда казала не робити цього: Норріс розповів про свій "подарунок" Піастрі у спринті

Пілот Макларен Ландо Норріс зізнався, що команда просила його не віддавати Оскару Піастрі перемогу в спринтерській гонці в Катарі.

Слова британського гонщика наводить сайт Формули-1.

"Можливо, це було трохи ближче ніж те, як я хотів, але я планував це зробити ще з Бразилії.

Це просто те, що я вважав за краще. Команда сказала мені не робити цього. Але я подумав, що зможу вийти сухим з води, і ми це зробили. Чесно кажучи, я не проти цього.

Я тут не для того, щоб вигравати спринт, я тут для того, щоб вигравати гонки та чемпіонат, але все пішло не за планом. Я зробив все, що міг, і з нетерпінням чекаю завтрашнього дня", – сказав Ландо.