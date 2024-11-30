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Команда казала не робити цього: Норріс розповів про свій "подарунок" Піастрі у спринті

Олексій Погорелов — 30 листопада 2024, 22:38
Команда казала не робити цього: Норріс розповів про свій подарунок Піастрі у спринті
Піастрі, Браун та Норріс
Формула-1

Пілот Макларен Ландо Норріс зізнався, що команда просила його не віддавати Оскару Піастрі перемогу в спринтерській гонці в Катарі.

Слова британського гонщика наводить сайт Формули-1.

"Можливо, це було трохи ближче ніж те, як я хотів, але я планував це зробити ще з Бразилії.

Це просто те, що я вважав за краще. Команда сказала мені не робити цього. Але я подумав, що зможу вийти сухим з води, і ми це зробили. Чесно кажучи, я не проти цього.

Я тут не для того, щоб вигравати спринт, я тут для того, щоб вигравати гонки та чемпіонат, але все пішло не за планом. Я зробив все, що міг, і з нетерпінням чекаю завтрашнього дня", – сказав Ландо.

Нагадаємо, що Ландо Норріс показав третій результат у кваліфікації Гран-прі Катару. Оскар Піастрі стартуватиме поряд із ним, з четвертого місця.

Гонка в Лусаїлі, яка стане передостанньою в цьому сезоні, відбудеться у неділю, 1 грудня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.

Раніше український гонщик академії команди Вільямс Олександр Бондарев висловив думку щодо того, яка команда виграє Кубок конструкторів сезону-2024.

Макларен спринт спринтерська гонка Ландо Норріс Оскар Піастрі Гран-прі Катару

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