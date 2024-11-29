Бондарев назвав команду, яка здобуде Кубок конструкторів цього сезону

Український пілот команди Формули-4 Prema Racing та учасник академії Williams Racing Олександр Бондарев вважає, що Макларен зможе здобути Кубок конструкторів Формули-1 цього сезону.

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Про це український гонщик розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

" Я вважаю, що Макларен здобуде титул, але буде важко виграти його на Гран-прі Катару. Ми також бачили, як близько до Ред Булл вони були минулого року в Катарі, тому все залежить від того, яка у них машина буде в цьому сезоні та як виступлять Феррарі", – заявив Бондарев.

За два етапи до кінця сезону Формули-1 2024 року боротьбу за Кубок конструкторів ведуть три команди: Макларен, Феррарі та Ред Булл. Наразі "помаранчеві" лідирують у заліку з 608 очками. Скудерія має 584 очки, а "бики" – 555.

Раніше Чемпіон повідомляв, за яких умов британська команда може достроково здобути титул у Катарі.

Нагадаємо, що у нас на сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій гоночного етапу в Катарі.