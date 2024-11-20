Мерседес уперше з 1999 року виступить у 24 години Ле-Мана

Мерседес повернеться до гонок на витривалість (WEC), оскільки німецький автовиробник планує виступити у 24 години Ле-Мана.

Про цей камбек повідомляє Motorsport.

За інформацією джерела, Мерседес об'єднається з командою Iron Lynx, яка в 2024 році представляла Ламборгіні.

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Мерседес виступить у класі LMGT3 всесвітньо відомої гонки 24 години Ле-Мана вперше з 1999 року.

Повернення німців стало можливим завдяки розширенню сітки WEC з цьогорічних 37 болідів до потенційно можливих 40, а також меншій, ніж очікувалося, кількості учасників у класі гіперкарів.