Мерседес уперше з 1999 року виступить у 24 години Ле-Мана
Мерседес
Motorsport
Мерседес повернеться до гонок на витривалість (WEC), оскільки німецький автовиробник планує виступити у 24 години Ле-Мана.
Про цей камбек повідомляє Motorsport.
За інформацією джерела, Мерседес об'єднається з командою Iron Lynx, яка в 2024 році представляла Ламборгіні.
Мерседес виступить у класі LMGT3 всесвітньо відомої гонки 24 години Ле-Мана вперше з 1999 року.
Повернення німців стало можливим завдяки розширенню сітки WEC з цьогорічних 37 болідів до потенційно можливих 40, а також меншій, ніж очікувалося, кількості учасників у класі гіперкарів.