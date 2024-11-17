Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Я вперше у такій ситуації: Норріс – про вплив боротьби за титул на його дружбу з Ферстаппеном

Олексій Погорелов — 17 листопада 2024, 22:00
Я вперше у такій ситуації: Норріс – про вплив боротьби за титул на його дружбу з Ферстаппеном
Макс Ферстаппен та Ландо Норріс
Формула 1

Пілот МакЛарен Ландо Норріс розповів, яким чином боротьба за титул чемпіона світу впливає на його дружбу з суперником Максом Ферстаппеном з Ред Булл.

Слова британського гонщика наводить сайт Формули 1.

"Це такий різний світ там, на трасі, і тут, у паддоку. Я вперше опинився в такій ситуації, і час покаже, як це зміниться. Але поки що я все ще поважаю Макса, думаю, він поважає мене. Але краще запитайте мене знову в кінці року!

Він робить все можливе, щоб спробувати утримати мене позаду себе в чемпіонаті, тому що він під тиском, Ред Булл під тиском, вони не справляються.

Ми як команда обігнали їх, Феррарі обігнала їх. Вони роблять все можливе, ми робимо все можливе, і чим більше ми будемо тиснути на них, тим більше подібних помилок вони, ймовірно, зроблять", – сказав Норріс.

За три етапи до кінця сезону Макс Ферстаппен випереджає Ландо Норріса в особистому заліку на 62 очки.

Виконавши всього одну умову, вже за підсумками наступного Гран-прі, який пройде у Лас-Вегасі, нідерландець може стати чотириразовим чемпіоном світу.
Макларен Макс Ферстаппен Ландо Норріс Ред Булл

Макс Ферстаппен

Джеремі Кларксон: Можливо, Ферстаппен – найвеличніший гонщик, якого ми коли-небудь бачили
Ферстаппен встановив унікальний рекорд Формули-1
По воді як посуху: найкращі дощові прориви до перемоги за останні 30 років
Бондарев: Те, що показав Ферстаппен у Бразилії – вищий пілотаж
Ферстаппен може стати 4-разовим чемпіоном у Лас-Вегасі: що для цього потрібно

Останні новини