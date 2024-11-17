Я вперше у такій ситуації: Норріс – про вплив боротьби за титул на його дружбу з Ферстаппеном

Пілот МакЛарен Ландо Норріс розповів, яким чином боротьба за титул чемпіона світу впливає на його дружбу з суперником Максом Ферстаппеном з Ред Булл.

Слова британського гонщика наводить сайт Формули 1.

"Це такий різний світ там, на трасі, і тут, у паддоку. Я вперше опинився в такій ситуації, і час покаже, як це зміниться. Але поки що я все ще поважаю Макса, думаю, він поважає мене. Але краще запитайте мене знову в кінці року!

Він робить все можливе, щоб спробувати утримати мене позаду себе в чемпіонаті, тому що він під тиском, Ред Булл під тиском, вони не справляються.

Ми як команда обігнали їх, Феррарі обігнала їх. Вони роблять все можливе, ми робимо все можливе, і чим більше ми будемо тиснути на них, тим більше подібних помилок вони, ймовірно, зроблять", – сказав Норріс.