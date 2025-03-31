Експілот Ред Булл продовжує думати про повернення у Формулу-1

Колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес зізнався, що він думає про потенційне повернення у Формулу-1 у майбутньому.

Слова Чеко наводить GPBlog.

Після завершення минулого сезону Ред Булл домовився з Пересом про дострокове припинення співпраці. Його роль у команді дісталася Ліаму Лоусону, якого недавно вже встигли замінити на Юкі Цуноду.

Незважаючи на втрату місця на стартовій решітці, 35-річний мексиканець все ще думає про виступи в "королівських гонках". Проте він дав собі час на роздуми, що для нього буде краше.

"Я дав собі шість місяців, щоб подивитися, які варіанти у мене є, щоб прийняти рішення про наступний крок у моїй кар'єрі. Двері відкриті в багатьох місцях, тому я хочу дати собі час і простір, щоб прийняти найкраще рішення", – заявив Чеко.

Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко висловився щодо пониження Ліама Лоусона назад до Рейсін Буллз.

Сам новозеландський гонщик опублікував пост в Instagram, у якому він відреагував на новину про своє переведення до іншої команди.