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Експілот Ред Булл продовжує думати про повернення у Формулу-1

Олексій Погорелов — 31 березня 2025, 11:30
Експілот Ред Булл продовжує думати про повернення у Формулу-1
Серхіо Перес
Instagram Серхіо Переса

Колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес зізнався, що він думає про потенційне повернення у Формулу-1 у майбутньому.

Слова Чеко наводить GPBlog.

Після завершення минулого сезону Ред Булл домовився з Пересом про дострокове припинення співпраці. Його роль у команді дісталася Ліаму Лоусону, якого недавно вже встигли замінити на Юкі Цуноду.

Незважаючи на втрату місця на стартовій решітці, 35-річний мексиканець все ще думає про виступи в "королівських гонках". Проте він дав собі час на роздуми, що для нього буде краше.

"Я дав собі шість місяців, щоб подивитися, які варіанти у мене є, щоб прийняти рішення про наступний крок у моїй кар'єрі. Двері відкриті в багатьох місцях, тому я хочу дати собі час і простір, щоб прийняти найкраще рішення", – заявив Чеко.

Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко висловився щодо пониження Ліама Лоусона назад до Рейсін Буллз.

Сам новозеландський гонщик опублікував пост в Instagram, у якому він відреагував на новину про своє переведення до іншої команди.

автоспорт Формула 1 Серхіо Перес

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