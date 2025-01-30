Місце у Формулі 1 до отримання прав: новачок Мерседес склав іспит з водіння

Андреа Кімі Антонеллі за півтора місяці до свого повноцінного дебюту у Формулі 1 у складі Мерседес склав іспит з водіння.

Про це "срібні стріли" повідомили у соцмережах.

Вісімнадцять років – це мінімальний вік для водіння автомобіля в Італії, тож Антонеллі не міг отримати права раніше. При цьому він вже отримав суперліцензію, необхідну для участі в гонках Формули-1.

Мерседес опублікував фото 18-річного італійця за кермом машини для навчання та привітав гонщика з отриманням водійських прав.

Super Licence ✅

Driving Licence ✅



Complimenti Kimi 👏 pic.twitter.com/P4PDDmXMIr — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 28, 2025

Читайте також : ФІА звільнила стюарда через контракти з букмекерськими компаніями

Нагадаємо, що Андреа Кімі Антонеллі перейшов до Ф1 з Формули-2, у якій він завершив минулий сезон на шостому місці, двічі ставши переможцем гонки.

У німецькій команді італієць стане напарником Джорджа Расселла та замінить Льюїса Гамільтона, який вже встиг розбити болід під час приватних тестів Феррарі у Барселоні.

Сезон Формули-1 2025 року складатиметься з 24 етапів, перший з яких розпочнеться в Австралії 14 березня. А завершиться кампанія традиційно в Абу-Дабі 7 грудня.