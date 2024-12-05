Сайнс: Виграти наостанок Кубок конструкторів – це буде ідеальним прощанням з Феррарі

Пілот Феррарі Карлос Сайнс збирається зробити усе можливе, щоб за підсумками Гран-прі Абу-Дабі Скудерія вирвала у Макларен Кубок конструкторів.

Слова 30-річного іспанця наводить сайт Формули-1.

"Це (гонка) буде досить емоційно, досить напружено, не тільки тому, що це останній вікенд, але й тому, що на кону стоїть Кубок конструкторів.

Чесно кажучи, це (перемога в КК) означало б все для мене. Я думаю, що це найкращий спосіб попрощатися з моїм домом останніх чотирьох років, з командою, якій я віддав усе найкраще за останні чотири роки.

Я насолоджувався кожною миттю, проведеною з ними, і попрощатися зі званням чемпіона було б ідеальним завершенням або ідеальним прощанням", – сказав Сайнс.