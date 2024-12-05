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Сайнс: Виграти наостанок Кубок конструкторів – це буде ідеальним прощанням з Феррарі

Олексій Погорелов — 5 грудня 2024, 21:40
Сайнс: Виграти наостанок Кубок конструкторів – це буде ідеальним прощанням з Феррарі
Карлос Сайнс
Формула-1

Пілот Феррарі Карлос Сайнс збирається зробити усе можливе, щоб за підсумками Гран-прі Абу-Дабі Скудерія вирвала у Макларен Кубок конструкторів.

Слова 30-річного іспанця наводить сайт Формули-1.

"Це (гонка) буде досить емоційно, досить напружено, не тільки тому, що це останній вікенд, але й тому, що на кону стоїть Кубок конструкторів.

Чесно кажучи, це (перемога в КК) означало б все для мене. Я думаю, що це найкращий спосіб попрощатися з моїм домом останніх чотирьох років, з командою, якій я віддав усе найкраще за останні чотири роки.

Я насолоджувався кожною миттю, проведеною з ними, і попрощатися зі званням чемпіона було б ідеальним завершенням або ідеальним прощанням", – сказав Сайнс.

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Нагадаємо, що перед фінальною гонкою сезону-2024 Феррарі відстає на 21 очко від Макларен, який очолює командний залік.

Востаннє Скудерія ставала чемпіоном серед команд у 2008 році. Тоді Кубок конструкторів команді принесли Кімі Райкконен та Феліпе Масса.

Вікенд в Абу-Дабі розпочнеться завтра, 6 грудня. Гонка, яка закриватиме сезон, розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Карлос Сайнс Феррарі

Карлос Сайнс

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