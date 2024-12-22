Для мене він GOAT: новачок Рейсін Буллз сказав, хто його кумир
Ісак Хаджар
Instagram Ісака Хаджара
Новачок Рейсін Буллз Ісак Хаджар може "отримати догану" від свого керівництва після недавнього зізнання.
20-річний француз розповів, що його кумиром є семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.
"Кар'єра Льюїса Гамільтона – це щось на іншому рівні. Цифри просто шалені. Для мене він найвеличніший гонщик усіх часів. Він мене так надихає", – сказав Хаджар.
Нагадаємо, що кілька днів тому Ісак Хаджар був підтверджений як напарник Юкі Цуноди у складі Рейсін Буллз у наступному сезоні.
А колишній напарник японця Ліам Лоусон отримав підвищення у Ред Булл, де він замінив Серхіо Переса.
Контракт мексиканця був розірваний, проте Чеко вже веде переговори про майбутні виступи.