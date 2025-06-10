Команда Формули-1 поверне свою найпершу ліврею на честь ювілейного Гран-прі
Команда Формули-1 Хаас оголосила про повернення своєї найпершої лівреї на етапі в Канаді.
Про це було повідомлено в соцмережах.
Вікенд у Монреалі на автодромі імені Жиля Вільнева стане для американсього колектива 200-м у Формулі-1.
Щоб відсвяткувати цю подію, Хаас вирішив повернутися до лівреї, в якій команда дебютувала в "королівських гонках" у 2016 році.
За дев'ять років у Ф-1 за американців виступали Роман Грожан, Естебан Гутьєррес, Кевін Магнуссен, П'єтро Фіттіпальді, Мік Шумахер, Нікіта Мазєпін, Олівер Берман та Естебан Окон.
За 199 етапів пілоти Хаас заробили 333 очки та здобули один поул – це трапилося у 2022 році, коли Магнуссен виграв дощову кваліфікацію в Бразилії.
Нагадаємо, що цього тижня в Канаді проходитиме десятий етап Формули-1 сезону-2025.
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