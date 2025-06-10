Команда Формули-1 поверне свою найпершу ліврею на честь ювілейного Гран-прі

Команда Формули-1 Хаас оголосила про повернення своєї найпершої лівреї на етапі в Канаді.

Про це було повідомлено в соцмережах.

Вікенд у Монреалі на автодромі імені Жиля Вільнева стане для американсього колектива 200-м у Формулі-1.

A classic livery, reborn 👌🤩



Celebrating race 200 with a nod to where it all began. Our debut livery, back for the #CanadianGP ❤️🏁#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/bjzI84E0iL — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 9, 2025

In with the old... and absolutely loving it 😍



Take a closer look at our 200th GP special livery ✍️🏁



#HaasF1 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/mAnRyrRHrW — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 9, 2025

Щоб відсвяткувати цю подію, Хаас вирішив повернутися до лівреї, в якій команда дебютувала в "королівських гонках" у 2016 році.

За дев'ять років у Ф-1 за американців виступали Роман Грожан, Естебан Гутьєррес, Кевін Магнуссен, П'єтро Фіттіпальді, Мік Шумахер, Нікіта Мазєпін, Олівер Берман та Естебан Окон.

За 199 етапів пілоти Хаас заробили 333 очки та здобули один поул – це трапилося у 2022 році, коли Магнуссен виграв дощову кваліфікацію в Бразилії.

Нагадаємо, що цього тижня в Канаді проходитиме десятий етап Формули-1 сезону-2025.

Раніше стало відомо, що ФІА пішла на зустріч Ред Булл та видала суперліцензію юному таланту з Формули-2.