Найкраще коло в історії та приниження Проста: легендарна гонка Сенни на Гран-прі Європи-1993

"Найвеличніша гонка в кар'єрі Сенни, приниження Проста".

З таким заголовком вийшов репортаж журналіста Motoring News (зараз Motorsport News) Марка Хаджеса про Гран-прі Європи 1993 року.

Сезон 1993 року у Формулі-1 мав стати домінуванням Алена Проста. Француз через річну паузу повернувся за 4 чемпіонським титулом, підписавши річний контракт з чемпіонським Вільямс Рено, для якого болід побудував тоді ще молодий Едріан Ньюї.

Айртон Сенна в комбінезоні Макларена

Макларен же сподівався лише на геній Айртона Сенни. Після сезону 1992 року британську конюшню покинула Хонда – постачальник моторів, а у плані якості двигунів Форд був аж надто ненадійним і поступався конкурентам у потужності.

Бразилець відмовився від контракту на сезон, підписуючи угоду на кожен окремий етап (1 млн доларів за гонку).

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Так воно, власне, і трапилось, однак початок чемпіонату подарував інтригу. Перший етап у Південноафриканській республіці виграв Прост, а Сенна фінішував другим. Через два тижні Сенна взяв реванш у свого головного конкурента, забравши домашнє Гран-прі. До того ж Прост не зміг фінішувати на Інтерлагосі й бразилець очолив залік пілотів.

І ось третій етап. Гран-прі Європи.

Перегони в Донінгтоні з’явилася у календарі 1993-го випадково.

У 1990 році японський бізнесмен Тономорі Царумакі добудував новенький автодром Автополіс у префектурі Ойта та переконав Берні Еклстоуна провести Гран-прі Азії, який і було включено у попередній календар сезону 1993. Японія того року мала приймати два Гран-прі: традиційний – Японії на Сузуці та Азії – на новій трасі в містечку Хіта.

Не так сталося, як гадалося. Економічна криза дуже боляче вдарила по Царумакі – бізнесмен продав майже увесь свій бізнес, колекцію антикваріату та віддав автодром під заставу місцевій будівельній компанії.

Влітку 1992-го Еклстоун відвідай легендарний фестиваль Монстри року (Monsters of Rock), що проходив на автодромі Донінгтон-Парк, який було збудовано ще в 1931 році. З 1935 по 1938 там відбувався Гран-прі Донінгтона. Тож рішення напрошувалось саме собою…

Берні Еклстоун і Айртон Сенна, 1993 рік

Айртон Сенна жорстко розкритикував рішення, назвавши трасу колгоспною. Бразилець заявив, що гонка перетвориться на нудне дійство без обгонів…

У п’ятницю під час практики мрячив типовий британський дощик, який падав ніби нізвідки. У суботу Вільямси впевнено виграли кваліфікацію: Прост – перший, Гілл – другий.

Схема автодрому "Донінгтон-Парк"

Гонка. На другій лінії стартової решітки розмістилися Міхаель Шумахер на Бенеттоні та Айртон Сенна на Макларені. Буквально за кілька хвилин до старту з туману знову замрячило.

Бразилець проґавив старт, дав себе притиснути до узбіччя Шумахеру, чим скористався Вендлінгер, який вийшов на третє місце…

Через мить після старту

А далі було легендарне коло Айртона Сенни. Коло, яке фахівці та уболівальники, вважають, небезпідставно, найвеличнішим в історії.

Бразилець махнув своєю чарівною паличкою і продемонстрував усьому світу, чому його називають "Чарівником" і "Людиною дощу". У першому повороті обігнав Шумахера, у другому – Вендлінгера, у четвертому – Гілла, а через кількасот метрів – Проста. Пів кола! Далі бразилець поїхав у відрив, на фініші лише Деймон Гілл був у колі з Сенною.

Сенна обходить Проста менше ніж через пів кола після старту Getty Images

Перше коло Гран-прі Європи-1993

Причому на певних колах Сенна привозив 4-разовому чемпіону світу, який їхав на дощовій резині, близько 4 секунд на сліках.

"Я навіть не пам’ятаю, скільки разів ми зупинялися через шини. Здається, це рекордна гонка за кількістю піт-стопів. Їхати на сліках у настільки слизьких умовах – це було неймовірне зусилля. Ти не відчуваєш своє авто", – відзначив Сенна.

"Це було неймовірно, ми обігнали всіх на коло. Ми могли виграти гонку з перевагою в коло над усіма суперниками. Цього не трапилося просто тому, що ми сповільнилися. Але все могло піти за таким сценарієм. Я не пам’ятаю жодного Гран-Прі, яке було б вигране в такому стилі. Це був один із тих днів, коли все зійшлося воєдино: гонщик, команда, обставини на трасі, піт-стопи, інформація, стратегія. І це принесло вражаючий результат", – підсумував Сенна.

Уже після гонки стало відомо, що Williams француза страждав від проблем із перемиканням передач і холостим ходом, через що на мокрій трасі постійно блокувалися задні колеса.

Про проблеми свого боліда Прост розповів на пресконференції.

"Хочеш помінятися машинами?", – з притаманною холодною байдужістю запитав Сенна у Проста.

Був у гонці ще один цікавий епізод, пов’язаний з переможцем. Сенна поїхав на піт-стоп, але, наблизившись до власних боксів, побачив жести механіків, що вони не готові.

За пару кіл до того, Деймон Гілл показав найшвидше коло, що не могло влаштовувати бразильця, і таким чином він хитрістю оновив рекорд кола, конфігурація боксів сприяла. У ті часи обмеження швидкості на піт-лейні не було.

"Вони казали мені заїхати [на піт-стоп], але я не заїхав. Я заїхав пізніше, але вони не були готові й мені довелося проїхати повз них. Такі погодні умови – це лотерея", – прокоментував інцидент бразильський гонщик.

Як було насправді, не знає ніхто, можливо, команда Макларен дійсно помилилася, хоча у це віриться важко. Факт залишається фактом.

До речі, тоді Сенна отримав і один із найнезвичніших призів в історії Королівських автоперегонів. Річ у тому, що спонсором Гран-прі виступала японська компанія "Sega", яка спеціалізувалася на виробництві ігрових приставок. Тож на кубку майорів Сонік – персонаж популярної тоді гри.

Айртон Сенна з кубком Гран-прі Європи 1993 року Getty Images

Цікавий факт: Гран-прі Європи-1993 наприкінці року отримало відзнаку за найкращу організацію етапу.

За іронією долі, Формула-1 більше ніколи не завітає в Донінгтон. Хоча на сезон 1994 року етап був у попередньому календарі, проте його замінили на Гран-прі Тихого океану...

Ален Прост упевнено виграє чемпіонат 1993-го та покине Формулу-1 назавжди. Айртон Сенна в 1994-му перейде нарешті у Вільямс і на 7 колі Гран-прі Сан-Марино в Імолі вилетить у стіну в повороті "Тамбурелло"...