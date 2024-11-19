Формула 1 перенесла Гран-прі Канади-2026, змінивши календар сезону

Формула 1 внесла зміни у календар сезону 2026 року через перенесення Гран-прі Канади на більш ранню дату.

Про ці зміни "королева автоспорту" повідомила на своєму сайті.

Організатори гонки у Монреалі погодилися на прохання Формули 1 перенести Гран-прі у межах раціоналізації календаря перегонів та підвищення його стабільності.

Починаючи з 2026 року, Гран-прі Канади проходитиме не у червні, як це було останніми роками, а у третій-четвертий тиждень травня.

The Canadian Grand Prix is set to take place in May from 2026 onwards 🇨🇦



With collaboration from the promoter and key stakeholders, the new dates are part of our efforts to rationalise the calendar and make it more sustainable 🤝#F1https://t.co/QpOSR5Jpof — Formula 1 (@F1) November 18, 2024

Цей крок дозволить об'єднати європейський етап сезону Ф1 в один послідовний період протягом літа.

Це також має усунути додатковий трансатлантичний перетин спільнотою Ф1 щороку, що означає значне скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Оголошення ґрунтується на змінах, які вже були внесені до календаря Формули 1 за останні роки з метою створення більш раціонального розкладу.

Гран-прі Японії був перенесений на весну, щоб створити серію гонок в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Гран-прі Азербайджану – на осінь, оскільки чемпіонат повертає на схід, до Сінгапуру, а Катар – на кінець сезону, щоб бути ближче до Абу-Дабі.

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Як було оголошено раніше, в рамках цієї більш широкої раціоналізації календаря, починаючи з 2026 року, Гран-прі Монако буде проводитися в перший повний вікенд червня.