Формула 1 перенесла Гран-прі Канади-2026, змінивши календар сезону
Формула 1 внесла зміни у календар сезону 2026 року через перенесення Гран-прі Канади на більш ранню дату.
Про ці зміни "королева автоспорту" повідомила на своєму сайті.
Організатори гонки у Монреалі погодилися на прохання Формули 1 перенести Гран-прі у межах раціоналізації календаря перегонів та підвищення його стабільності.
Починаючи з 2026 року, Гран-прі Канади проходитиме не у червні, як це було останніми роками, а у третій-четвертий тиждень травня.
Цей крок дозволить об'єднати європейський етап сезону Ф1 в один послідовний період протягом літа.
Це також має усунути додатковий трансатлантичний перетин спільнотою Ф1 щороку, що означає значне скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.
Оголошення ґрунтується на змінах, які вже були внесені до календаря Формули 1 за останні роки з метою створення більш раціонального розкладу.
Гран-прі Японії був перенесений на весну, щоб створити серію гонок в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Гран-прі Азербайджану – на осінь, оскільки чемпіонат повертає на схід, до Сінгапуру, а Катар – на кінець сезону, щоб бути ближче до Абу-Дабі.
Як було оголошено раніше, в рамках цієї більш широкої раціоналізації календаря, починаючи з 2026 року, Гран-прі Монако буде проводитися в перший повний вікенд червня.