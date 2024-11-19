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Формула 1 перенесла Гран-прі Канади-2026, змінивши календар сезону

Олексій Погорелов — 19 листопада 2024, 16:38
Формула 1 перенесла Гран-прі Канади-2026, змінивши календар сезону
Гран-прі Канади
Формула 1

Формула 1 внесла зміни у календар сезону 2026 року через перенесення Гран-прі Канади на більш ранню дату.

Про ці зміни "королева автоспорту" повідомила на своєму сайті.

Організатори гонки у Монреалі погодилися на прохання Формули 1 перенести Гран-прі у межах раціоналізації календаря перегонів та підвищення його стабільності.

Починаючи з 2026 року, Гран-прі Канади проходитиме не у червні, як це було останніми роками, а у третій-четвертий тиждень травня.

Цей крок дозволить об'єднати європейський етап сезону Ф1 в один послідовний період протягом літа.

Це також має усунути додатковий трансатлантичний перетин спільнотою Ф1 щороку, що означає значне скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Оголошення ґрунтується на змінах, які вже були внесені до календаря Формули 1 за останні роки з метою створення більш раціонального розкладу.

Гран-прі Японії був перенесений на весну, щоб створити серію гонок в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Гран-прі Азербайджану – на осінь, оскільки чемпіонат повертає на схід, до Сінгапуру, а Катар – на кінець сезону, щоб бути ближче до Абу-Дабі.

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Як було оголошено раніше, в рамках цієї більш широкої раціоналізації календаря, починаючи з 2026 року, Гран-прі Монако буде проводитися в перший повний вікенд червня.

Нагадаємо, що цього тижня у США відбудеться Гран-прі Лас-Вегаса. У нас на сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій цього вікенда.
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