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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Альпін виступатиме до кінця сезону-2024 в оновленій лівреї

Олексій Погорелов — 19 листопада 2024, 16:21
Альпін виступатиме до кінця сезону-2024 в оновленій лівреї
Альпін
Формула 1

Команда Формули 1 Альпін показала, як виглядатиме її болід в останнії гонках сезону 2024 року.

Своєю новою лівреєю французький колектив похвалився у соціальних мережах.

Альпін вирішив трохи змінити колір, а тому в останніх трьох Гран-прі, які пройдуть у Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі, команда виступить у майже повністю рожевому кольорі.

Нагадаємо, що наступний сезон стане останнім, у якому Альпін використовуватиме власні силові установки.

Французи домовилися з Мерседес про поставки двигунів, а також коробок передач, після закриття своєї програми з розробки моторів.

Альпін

Альпін

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