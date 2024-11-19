Альпін виступатиме до кінця сезону-2024 в оновленій лівреї

Команда Формули 1 Альпін показала, як виглядатиме її болід в останнії гонках сезону 2024 року.

Своєю новою лівреєю французький колектив похвалився у соціальних мережах.

Альпін вирішив трохи змінити колір, а тому в останніх трьох Гран-прі, які пройдуть у Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі, команда виступить у майже повністю рожевому кольорі.

Нагадаємо, що наступний сезон стане останнім, у якому Альпін використовуватиме власні силові установки.

Французи домовилися з Мерседес про поставки двигунів, а також коробок передач, після закриття своєї програми з розробки моторів.