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Формула-1 оголосила новий час початку кваліфікації та гонки Гран-прі Бразилії

Станіслав Лисак — 3 листопада, 07:53
Формула-1 оголосила новий час початку кваліфікації та гонки Гран-прі Бразилії
Getty Images

Пресслужба Формули-1 оголосила, що кваліфікація Гран-прі Бразилії, а також основна гонка етапу відбудеться в інший час ніж планувалося раніше.

Про це йдеться у соцмережах Ф-1.

Через дощ та високий рівень води на трасі кваліфікацію довелося вчора перенести на сьогодні, вона відбудеться о 12:30 за київським часом.

Також дирекція гонки прийняла рішення перенести основні перегони через ймовірний дощ у вечірній час, тому Гран-прі Бразилії розпочнеться о 17:30 за Києвом.

Раніше в соцмережах ширилася інформація, що в разі повної відсутності "квали" стартова решітка визначиться за підсумками першої вільної практики, яка відбулася вчора, 1 листопада.

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