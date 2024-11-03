Формула-1 оголосила новий час початку кваліфікації та гонки Гран-прі Бразилії
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Пресслужба Формули-1 оголосила, що кваліфікація Гран-прі Бразилії, а також основна гонка етапу відбудеться в інший час ніж планувалося раніше.
Про це йдеться у соцмережах Ф-1.
Через дощ та високий рівень води на трасі кваліфікацію довелося вчора перенести на сьогодні, вона відбудеться о 12:30 за київським часом.
Також дирекція гонки прийняла рішення перенести основні перегони через ймовірний дощ у вечірній час, тому Гран-прі Бразилії розпочнеться о 17:30 за Києвом.
Раніше в соцмережах ширилася інформація, що в разі повної відсутності "квали" стартова решітка визначиться за підсумками першої вільної практики, яка відбулася вчора, 1 листопада.