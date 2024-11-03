Формула-1 оголосила новий час початку кваліфікації та гонки Гран-прі Бразилії

Пресслужба Формули-1 оголосила, що кваліфікація Гран-прі Бразилії, а також основна гонка етапу відбудеться в інший час ніж планувалося раніше.

Про це йдеться у соцмережах Ф-1.

Через дощ та високий рівень води на трасі кваліфікацію довелося вчора перенести на сьогодні, вона відбудеться о 12:30 за київським часом.

Також дирекція гонки прийняла рішення перенести основні перегони через ймовірний дощ у вечірній час, тому Гран-прі Бразилії розпочнеться о 17:30 за Києвом.

UPDATED SUNDAY SCHEDULE ⏰



After consultation with the stewards, Qualifying for the São Paulo Grand Prix will take place at 07:30 local time on Sunday morning ahead of the Grand Prix at 12:30 local.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6sYawDri0P — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

Раніше в соцмережах ширилася інформація, що в разі повної відсутності "квали" стартова решітка визначиться за підсумками першої вільної практики, яка відбулася вчора, 1 листопада.