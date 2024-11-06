Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Бондарев: Те, що показав Ферстаппен у Бразилії – вищий пілотаж

Руслан Травкін , Станіслав Лисак — 6 листопада 2024, 15:43
Бондарев: Те, що показав Ферстаппен у Бразилії – вищий пілотаж
Олександр Бондарев

Український пілот команди Формули-4 Prema Racing та учасник академії Williams Racing Олександр Бондарев із захопленням відреагував на перемогу Макса Ферстаппена на дощовому Гран-прі Бразилії.

Про це він розповів для Чемпіона в ексклюзивному коментарі.

"Пілотування в дощі це те, що відрізняє гарного пілота від інших на тій же техніці. Те, що Макс продемонстрував – це вищий пілотаж.

Я говорив з Крісом Харфілдом (менеджером Оллі Бермана, – прим.) після цього Гран-прі, і він передав слова Оллі, що в якийсь момент, коли він їхав за Максом його вразило те, на якому ліміті він використовує трасу, а також те зчеплення, яке було в його боліду з трасою. Більшість пілотів у пелетоні повторивши його траєкторію були б у бар'єрі одразу. З цим я повністю погоджуюсь.

Щодо Альпін, то вони прекрасно відкваліфікувались і не зробили жодної помилки у стратегії під час гонки, а це завідома гарний результат, особливо коли пілоти спроможні втриматись на трасі навіть за таких тяжких умов.

Взагалі Гран-прі Бразилії стало надзвичайно цікавою подією для усіх поціновувачів перегонів, та можу тільки уявити яким суцільним стресом для пілотів і команд", – сказав Бондарев.

Читайте також :
Ферстаппен може стати 4-разовим чемпіоном у Лас-Вегасі: що для цього потрібно

Нагадаємо, 15-річний Бондарев завершив чемпіонат Формули-4 на 30 сходинці з 52 пілотів, а в заліку новачків українець посів 19 сходинку з 31-ї.

Попереду на Олександра Бондарева очікує міжсезоння, де він продовжить підготовку до сезону 2025, у якому візьме участь у чемпіонаті Близького Сходу, який розпочнеться в Кувейті в середині січня, та в італійській Формулі-4 у складі формульної команди Prema Racing.

Олександр Бондарев Гран-прі Бразилії Макс Ферстаппен Формула 1 Формула-4

Олександр Бондарев

Ферстаппен чи Норріс: Бондарев зробив прогноз на чемпіона Формули-1
Бондарев: Моя ціль – вигравати, і я маю всі шанси це зробити
Бондарев успішно завершив сезон Формули-4 та поділився планами на 2025 рік
Бондарев завершив фінальне Гран-прі Формули-4 у 2024 році
Бондарев не зміг фінішувати у другій гонці на Гран-прі в Монці

Останні новини