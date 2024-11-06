Бондарев: Те, що показав Ферстаппен у Бразилії – вищий пілотаж

Український пілот команди Формули-4 Prema Racing та учасник академії Williams Racing Олександр Бондарев із захопленням відреагував на перемогу Макса Ферстаппена на дощовому Гран-прі Бразилії.

Про це він розповів для Чемпіона в ексклюзивному коментарі.

"Пілотування в дощі це те, що відрізняє гарного пілота від інших на тій же техніці. Те, що Макс продемонстрував – це вищий пілотаж.

Я говорив з Крісом Харфілдом (менеджером Оллі Бермана, – прим.) після цього Гран-прі, і він передав слова Оллі, що в якийсь момент, коли він їхав за Максом його вразило те, на якому ліміті він використовує трасу, а також те зчеплення, яке було в його боліду з трасою. Більшість пілотів у пелетоні повторивши його траєкторію були б у бар'єрі одразу. З цим я повністю погоджуюсь.

Щодо Альпін, то вони прекрасно відкваліфікувались і не зробили жодної помилки у стратегії під час гонки, а це завідома гарний результат, особливо коли пілоти спроможні втриматись на трасі навіть за таких тяжких умов.

Взагалі Гран-прі Бразилії стало надзвичайно цікавою подією для усіх поціновувачів перегонів, та можу тільки уявити яким суцільним стресом для пілотів і команд", – сказав Бондарев.