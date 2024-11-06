Бондарев: Те, що показав Ферстаппен у Бразилії – вищий пілотаж
Український пілот команди Формули-4 Prema Racing та учасник академії Williams Racing Олександр Бондарев із захопленням відреагував на перемогу Макса Ферстаппена на дощовому Гран-прі Бразилії.
Про це він розповів для Чемпіона в ексклюзивному коментарі.
"Пілотування в дощі це те, що відрізняє гарного пілота від інших на тій же техніці. Те, що Макс продемонстрував – це вищий пілотаж.
Я говорив з Крісом Харфілдом (менеджером Оллі Бермана, – прим.) після цього Гран-прі, і він передав слова Оллі, що в якийсь момент, коли він їхав за Максом його вразило те, на якому ліміті він використовує трасу, а також те зчеплення, яке було в його боліду з трасою. Більшість пілотів у пелетоні повторивши його траєкторію були б у бар'єрі одразу. З цим я повністю погоджуюсь.
Щодо Альпін, то вони прекрасно відкваліфікувались і не зробили жодної помилки у стратегії під час гонки, а це завідома гарний результат, особливо коли пілоти спроможні втриматись на трасі навіть за таких тяжких умов.
Взагалі Гран-прі Бразилії стало надзвичайно цікавою подією для усіх поціновувачів перегонів, та можу тільки уявити яким суцільним стресом для пілотів і команд", – сказав Бондарев.
Нагадаємо, 15-річний Бондарев завершив чемпіонат Формули-4 на 30 сходинці з 52 пілотів, а в заліку новачків українець посів 19 сходинку з 31-ї.
Попереду на Олександра Бондарева очікує міжсезоння, де він продовжить підготовку до сезону 2025, у якому візьме участь у чемпіонаті Близького Сходу, який розпочнеться в Кувейті в середині січня, та в італійській Формулі-4 у складі формульної команди Prema Racing.