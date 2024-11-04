Ферстаппен може стати 4-разовим чемпіоном у Лас-Вегасі: що для цього потрібно

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу в дощовому Гран-прі Бразилії та наблизився до перемоги в загальному заліку Формули-1 сезону 2024.

Наразі між 3-разовим чемпіоном світу та останнім претендентом на титул, Ландо Норрісом з Макларена, різниця 62 залікових бали. До завершення чемпіонату залишилося лише 3 Гран-прі: у Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі.

Максимум, який британський пілот може заробити протягом останніх трьох гонок – 86 (двічі по 26 у Лас-Вегасі та Абу-Дабі, а також 34 у Катарі, де проводитимуть останній спринт у сезоні).

Це означає, що для дострокової перемоги та захисту чемпіонського титулу в США, Ферстаппену необхідно зберегти різницю в 60 очок після Гран-прі Лас-Вегаса (при рівній кількості балів між пілотами буде враховуватися кількість перемог протягом року, наразі показник 8 проти 3 на користь нідерландця).

Максу Ферстаппену вистачить посісти п'яте місце (10 очок) за умови, що Норріс буде четвертим (12 очок). У інших випадках, якщо Норріс буде вище, то через систему нарахування балів зберегти перевагу в 60 балів не вдасться. Нагадаємо, що за перемогу у повноцінному Гран-прі Формули-1 нараховується 25 очок, а також один заліковий пункт за найшвидше коло в гонці, позиції з другого по 10 оцінюються так: 18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Однак у Формулі-1 також врахована ймовірність проходження не повної дистанції Гран-прі, чи то будуть затяжні червоні прапори через аварію, чи призупинення гонки через дощ.

Так за етап, на якому гонщики проїхали понад два кола, однак менше ніж 25% від загальної дистанції очки нараховуватимуться за таким принципом: 6 за перемогу, 4 за друге місце, 3 за третє, 2 за четверте та один бал за п'яте. У такому форматі Ферстаппену вистачить приїхати за Норрісом, або навіть п'ятим, якщо гонщик Макларен буде не вище третьої сходинки.

У ситуації, де пілоти проїжджають понад 25% гонки, але менш як 50% лише дев'ять пілотів зароблять очки: 13-10-8-6-5-4-3-2-1. На етапі, де вдасться подолати половину дистанції, але не доїхати понад 75% гонки 10 пілотів отримають залікові бали, однак не в повному обсязі: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1. Уже після 75% пройдених кіл перегони будуть вважатися повноцінними та очки будуть нараховуватися за стандартною системою.

Цікавішою ситуація є в Кубку конструкторів, де між лідируючим Маклареном та третім Ред Буллом різниця в 49 очок, а це означає, що будь-яка помилка на етапі може стати ключовою. Якщо "бикам" вдасться здобути золотий дубль у Лас-Вегасі, а Макларен не заробить жодного очка, то окрім чемпіонства Макса Ферстаппена австрійська команда наблизиться до "помаранчевих" на відстань 5 балів у заліку.