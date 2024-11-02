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Кваліфікацію Гран-прі Бразилії перенесли через дощ

Станіслав Лисак — 2 листопада, 22:03
Кваліфікацію Гран-прі Бразилії перенесли через дощ

Кваліфікацію 21 етапу чемпіонату Формули-1 у Бразилії перенесли через негоду.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1 у соцмережі X (колишній Twitter).

Причиною цьому став сильний дощ, що не вщухав протягом часу відведеного для проведення кваліфікаційних заїздів.

Нова сесія має відбутися завтра, 3 листопада. Точний час кваліфікації стане відомий згодом.

Зазначимо, що в соцмережах ширилася інформація, що в разі повної відсутності "квали" стартова решітка визначиться за підсумками першої вільної практики, яка відбулася вчора, 1 листопада.

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