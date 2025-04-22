Ферстаппен: Веббер допомагає Піастрі, який мій батько колись допомагав мені

4-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен вважає, що колишній гонщик Марк Веббер допомагає пілоту Макларен Оскару Піастрі таким же чином, як колись йому допомагав його батько Йос Ферстаппен.

Слова нідерландця передає Motosport.com.

"Минулий рік був для Піастрі всього другим у Формулі-1. У цьому сезоні він виглядає дуже солідно. Він дуже спокійний у своєму підході, і мені це подобається. Це видно на треку. Він працює, коли потрібно, майже не помиляється – а це те, що потрібно, коли хочеш боротися за чемпіонство.

Я думаю, що Марк Веббер поруч йому дуже допомагає. Це чудово. Люди вчаться на власній кар'єрі – так було з моїм батьком, і Марк консультує Оскара. Зрештою, Оскар використовує свій талант, і це дуже приємно бачити", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що після п'яти етапів сезону Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку, який очолив саме Оскар Піастрі.

Раніше стало відомо, що Ферстаппен обійшов Себастьяна Феттеля та став другим в історії Формули-1 за набраними очками.