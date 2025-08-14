ФІА розкрила те, наскільки повільнішими стануть боліди Формули-1 у 2026 році

Директор ФІА Ніколас Томбазіс заявив, що боліди Формули-1 в наступному сезоні стануть помітно повільнішими у порівнянні зі своїми попередниками поточної кампанії.

Слова 57-річного грека наводить RacingNews365.

За словами Томбазіса, різниця коливатиметься від однієї до 2,5 секунд на колі. Проте директор не вважає це великою проблемою, пригадавши колишні приклади сповільнення "королеви автоспорту" при зміні регламенту.

"Мене завжди дивує, наскільки ця тема важлива для фанатів. За всю історію спорту були фази, коли час проходження кола сповільнювався. Я не думаю, що це зашкодило спорту. Швидко звикаєш. Навіть зараз є різниця в півтори секунди у пелотоні. Чи робить це повільніший болід непривабливим гоночним болідом? Тільки гонщик відчуває півтори секунди різниці. З боку ви майже не помічаєте цього", – сказав Томбазіс.

Нагадаємо, що у 2026 році Формула-1 перейде на новий технічний регламент. Будуть змінені правила аеродинаміки та силових установок, які передбачають збільшення потужності батарей та використання 100% екологічного палива.

Окрім нового регламенту у 2026 році у Формулі-1 з'явиться ще й нова одинадцята команда в особі Каділлака, яка вже домовилася про контракт із колишнім пілотом Ред Булл.