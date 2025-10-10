Ред Булл відмовився продавати Рейсін Буллз за понад 2 млрд доларів

Австрійська компанія з виробництва енергетичних напоїв Red Bull відмовилась продавати свою дочірню команду Формули-1 Рейсін Буллз.

Про це повідомляє Spoerskeeda з посиланням на журналіста Джо Саварда.

Згідно зі словами Саварда, Ред Булл мав пропозицію у 2,3 мільярда доларів, проте австрійська компанія відмовила.

Зазначається, що Ред Булл отримає приблизно одну пропозицію на місяць щодо продажу Рейсін Буллз, проте ця була найбільшою з серпня, коли за дочірній колектив у Ф-1 пропонували 2 млрд.

Наразі Рейсін Буллз посідають 6 місце в Кубку Конструкторів Формули-1, маючи 72 очки в активі.

В останній гонці, що відбулась у Формулі-1, на Гран-прі Сінгапуру пілоти РБ не зуміли заробити залікові бали. Ісак Хаджар фінішував 11-м, а Ліам Лоусон – 15-м.