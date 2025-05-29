Не будемо найкращими, – команда Формули-1 пророкує домінацію одного з суперників в 2026 році

Технічний директор проєкта Ауді Маттіа Бінотто поговорив про потенціал його команди в наступному сезоні Формули-1.

Слова 55-річного італійця наводить Motorsport.

У 2026 році буде впроваджений новий регламент, який має зробити боліди більш маневреними. Нові правила для двигунів збільшать використання електричної енергії.

І Бінотто розповів, чого варто очікувати від силової установки його команди в наступному сезоні.

"Виготовлення силових агрегатів – я це добре знаю, бо був інженером-механіком – набагато складніше і заплутаніше, ніж можна уявити, спостерігаючи за перегонами як глядач. Однак зараз ми входимо у щось надзвичайно просунуте, що ніколи не було зроблено. Тому ми зіткнемося з більш високим рівнем складності, хоча відправною точкою завжди є двигун. Нам доведеться змінити культуру двигуна, і це буде нелегко. Ми зосереджені на собі. Ми знаємо, що 2026 рік не буде роком, коли ми будемо на вершині. У нас не буде найкращого енергоблоку, але я впевнений, що шлях, який ми обрали, є правильним", – сказав Бінотто.

На думку екскерівника Феррарі, новий регламент може призвести до домінації Мерседес, який був найкращою командою в еру гібридів. За інформацією західних ЗМІ, саме майбутній двигун "срібних стріл" вважається найбільш сильним.

"У 2014 році, коли на силовій установці з'явився більш важливий гібрид, спочатку це був чемпіонат двигунів. Тому що Мерседес зробив різницю. Це ситуація, яка може повторитися, і ті, хто повинен оговтатися, намагатимуться це зробити".

Нагадаємо, що завтра, 30 травня, в Барселоні стартує дев'ятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сессій іспанського вікенду.

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