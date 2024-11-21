Сайнс: Траса у Лас-Вегасі більше підходить Феррарі, ніж МакЛарен

На думку пілота Феррарі Карлоса Сайнса, саме Скудерія матиме перевагу під час Гран-прі Лас-Вегаса, а не її конкурент МакЛарен.

Слова іспанського гонщика наводить сайт Формули 1.

"Думаю, ми в межах досяжності (у Кубку конструкторів), але в той же час нам потрібно, щоб МакЛарен зробив кілька помилок. Якщо вони не будуть помилятися у трьох гонках, що залишилися, буде неважливо, будемо ми вигравати чи приїжджати другими в кожній гонці. Є два треки (Катар та Абу-Дабі), які більше підходять МакЛарен, ніж Феррарі. Але Лас-Вегас більше підходить нам, ніж МакЛарен", – сказав Карлос.

Сайнс хоче наостанок виграти зі Скудерією Кубок конструкторів.

"Я б дуже хотів виграти Кубок конструкторів для Феррарі цього року. Це був би чудовий спосіб завершити сезон. У той же час, ми пройшли через дуже важкий відрізок, який може нам дорого коштувати. Подивимося, як ми з цим впораємося".

Феррарі відстає від МакЛарен на 36 очок у Кубку конструкторів за три етапи до кінця сезону-2024.

Раніше Карлос Сайнс зізнався, що йому було дуже боляче від того, що йому не запропонували місце у Ред Булл чи Мерседес.