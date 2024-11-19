У всіх є его і тоді мені було боляче: Сайнс розповів про розчарування від непереходу до Ред Булл чи Мерседес

Пілот Феррарі Карлос Сайнс зізнався, що його зачепив факт того, що він не опиниться в Ред Булл чи Мерседес після свого етапу зі Скудерією.

Про думки іспанського гонщика розповідає сайт Формули 1.

Сезон-2024 стане для Сайнса останнім у складі Феррарі. Свою кар'єру син чотириразового переможця ралі Дакар продовжить у Вільямс, хоча він думав, що отримає шанс від "биків" чи "срібних стріл".

"Я точно прийшов до спокою, і я щиро вірю, що якщо я не буду там, то це тому, що життя просто не хоче, щоб я там був. Після цього буде щось інше, що насправді виявиться хорошим. Тоді було боляче. У всіх нас є его... У мене є его гонщика, і в той час я не міг цього зрозуміти. Я й досі особисто не можу зрозуміти певний вибір, який зробили люди. У той же час, це створює ще більший виклик для мене, це навіть робить мене більш схвильованим. Вільямс – це той, хто інвестував у мене, який підтримав мене, який прийшов до мене рік тому. Насправді, це робить мене дуже схвильованим. Я хочу віддати цим хлопцям те, що вони дали мені, повернути їм цю довіру і цю віру в мене. Це додає мені сил. Я не можу дочекатися, коли опинюся там і разом з ними будуватиму щось хороше", – сказав Сайнс.

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До кінця сезону-2024 Карлос Сайнс проведе з Феррарі ще три Гран-прі, перший з яких відбудеться цього тижня у Лас-Вегасі.