Горнер: Марко хотів, щоб Ріккардо покинув РБ ще під час Гран-прі Іспанії

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Горнер заявив, що Даніель Ріккардо міг покинути РБ ще під час Гран-прі Іспанії. Таке бажання мас Гельмут Марко, радник "червоних биків".

Його слова передає Racingnews365.

"Ріккардо почав сезон з труднощів, потім якийсь час здавалося, що повернувся старий Даніель, той Даніель, який боровся з Феррарі та був кращим за машину. Але потім настали дні, які були просто катастрофічними. Гельмут Марко вже хотів, щоб він вийшов з машини в Барселоні. Тоді на нього був великий тиск. Я намагався зробити все можливе, щоб утримати його в машині якомога довше, щоб він міг виступати, інакше його б викинули після Гран-прі Іспанії", – сказав Горнер.

Нагадаємо, Ріккардо достроково покинув РБ та оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1. Його місце в команді займе 22-річний новозеландець Ліам Лоусон.

Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.