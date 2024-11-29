Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ауді продала значний міноритарний пакет акцій Заубер суверенному фонду Катару

Олексій Погорелов — 29 листопада 2024, 23:10
Ауді продала значний міноритарний пакет акцій Заубер суверенному фонду Катару
Угода Ауді та Катару
Формула-1

Cуверенний фонд Катару (QIA) придбав у Ауді значний міноритарний пакет акцій команди Формули-1 Заубер. Угода підлягає звичайним регуляторним погодженням.

Про це повідомляє сайт "королівських гонок".

Завдяки цій стратегічній інвестиції QIA увійде в проєкт німецького бренду в якості довгострокового інвестора і партнера.

Фонд забезпечуватиме значні капіталовкладення та прокладатиме шлях до розвитку інфраструктури та створення команди, "що є необхідною умовою для довгострокового успіху в цьому виді спорту".

У наступному сезоні Заубер матиме повністю новий склад пілотів: Чжоу Гуаньюй та Валттері Боттаса замінять Ніко Хюлькенберг та Габріель Бортолето.

Читайте також :
Норріс здобув перемогу в кваліфікації спринту в Катарі

Також до команди приєднався колишній керівник Феррарі Маттіа Бінотто, який влітку обійняв посаду операційного та технічного директора.

Нагадаємо, що у неділю, 1 грудня, відбудеться Гран-прі Катару. У нас на сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій гоночного вікенду в Лусаїлі.
Формула 1 Ауді Заубер

Ауді

Заубер оголосили про відхід Боттаса та Чжоу, лідер Формули-2 стане новим пілотом команди
Феттель може повернутися до гонок у Формулі-1

Останні новини