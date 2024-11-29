Ауді продала значний міноритарний пакет акцій Заубер суверенному фонду Катару

Cуверенний фонд Катару (QIA) придбав у Ауді значний міноритарний пакет акцій команди Формули-1 Заубер. Угода підлягає звичайним регуляторним погодженням.

Про це повідомляє сайт "королівських гонок".

Завдяки цій стратегічній інвестиції QIA увійде в проєкт німецького бренду в якості довгострокового інвестора і партнера.

Фонд забезпечуватиме значні капіталовкладення та прокладатиме шлях до розвитку інфраструктури та створення команди, "що є необхідною умовою для довгострокового успіху в цьому виді спорту".

У наступному сезоні Заубер матиме повністю новий склад пілотів: Чжоу Гуаньюй та Валттері Боттаса замінять Ніко Хюлькенберг та Габріель Бортолето.

Читайте також : Норріс здобув перемогу в кваліфікації спринту в Катарі

Також до команди приєднався колишній керівник Феррарі Маттіа Бінотто, який влітку обійняв посаду операційного та технічного директора.