Андретті: Я не знаю, чому Макларен підтримує Норріса, а не Піастрі
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Макларен
Чемпіон світу Формули-1 1978 року Маріо Андретті висловив сумнів у тому, що Макларен рівно підтримують Оскара Піастрі та Ландо Норріса.
Слова 85-річного американця наводить GPBlog.
Андретті є близьким другом генерального директора Макларен Зака Брауна і, незважаючи на їхні стосунки, зміг висловитися щодо боротьби за титул між Піастрі та Норрісом.
Хоча Оскар є лідером особистого заліку з 22-очковою перевагою, Андретті вважає, що Макларен з якоїсь причини підтримує Норріса.
"Мені подобається Піастрі за його стійкість, але мені здається, що в Макларен, з якоїсь причини... Я не знаю, чому вони віддають перевагу Ландо Норрісу", – сказав Андретті.
