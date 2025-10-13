Андретті: Я не знаю, чому Макларен підтримує Норріса, а не Піастрі

Чемпіон світу Формули-1 1978 року Маріо Андретті висловив сумнів у тому, що Макларен рівно підтримують Оскара Піастрі та Ландо Норріса.

Слова 85-річного американця наводить GPBlog.

Андретті є близьким другом генерального директора Макларен Зака ​​Брауна і, незважаючи на їхні стосунки, зміг висловитися щодо боротьби за титул між Піастрі та Норрісом.

Хоча Оскар є лідером особистого заліку з 22-очковою перевагою, Андретті вважає, що Макларен з якоїсь причини підтримує Норріса.

"Мені подобається Піастрі за його стійкість, але мені здається, що в Макларен, з якоїсь причини... Я не знаю, чому вони віддають перевагу Ландо Норрісу", – сказав Андретті.

Нагадаємо, що Ральф Шумахер розповів про переговори менеджера Оскара Піастрі Марка Веббера із головним суперником Макларен.

Раніше чотириразовий чемпіон IndyCar Алекс Палоу звинуватив команду з Вокінга у брехні через підписання Піастрі.