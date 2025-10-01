Алонсо – про Астон Мартін: У Формулі-1 не можна купити Мессі чи Роналду та почати все вигравати

Дворазовий чемпіон світу Формули-1 Фернандо Алонсо поговорив про плани зробити Астон Мартін лідером серії.

Слова 44-річного іспанця наводить ESPN.

Алонсо приєднався до Астон Мартін перед стартом сезону у 2023 році. У першій же кампанії Нандо здобув 8 подіумів, завдяки чому фінішував четвертим в особистому заліку.

Після того проривного сезону британська команда повернулася до статусу середняка, задовольняючись лише боротьбою за потрапляння в Топ-10. Алонсо сподівається, що зміна регламенту у 2026 році зможе допомогти Астон Мартін претендувати на перемоги.

"Це, безсумнівно, цілком можливо. У нас є потрібні люди і потрібні обладнання. Всі необхідні інструменти є, тому все залежить тільки від нас. Водночас я розумію, що у Формулі-1 потрібен час, щоб все склалося. У Ф-1 немає футбольної команди, в якій можна купити Мессі, Роналду, того чи іншого гравця, і тоді, можливо, виграти наступний матч, наступний чемпіонат або наступну Лігу чемпіонів. Тут потрібно кілька років, щоб організація повністю позбулася будь-яких суперечностей або факторів, що сповільнюють роботу. Я думаю, що у нас є великі шанси бути конкурентоспроможними наступного року, але можу сказати, що є гарантія, що Астон Мартін буде конкурентоспроможним у найближчі п'ять, десять років. Я, мабуть, вже не буду за кермом у той час. Побачимо. Моя місія – зробити це за якомога коротший термін, бо я хочу насолодитися цим успіхом, перебуваючи за кермом боліду", – сказав Алонсо.

Після сімнадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Фернандо Алонсо посідає 14 місце особистого заліку, заробивши 30 очок. Він має на 2 бали менше, ніж його напарник по команді Ленс Стролл, який іде одинадцятим.

Нагадаємо, що цього тижня у Сінгапурі проходитиме 18-й етап кампанії 2025 року. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій майбутнього вікенду.

