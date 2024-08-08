Австралійка Кеннеді стала олімпійською чемпіонкою у стрибках із жердиною

Представниця Австралії Ніна Кеннеді здобула золоту медаль у стрибках із жердиною на Олімпійських іграх 2024.

27-річна австралійка вистрибнула у висоту на 4,90 м. Срібна медаль в активі Кеті Мун із США, а бронза залишилася за представницею Канади Алішею Ньюман.

1. 🥇 Ніна Кеннеді (Австралія) — 4,90

2. 🥈 Кеті Мун (США) — 4,85

3. 🥉 Алішія Ньюман (Канада) — 4,85

Нагадаємо, напередодні шведський легкоатлет, дворазовий чемпіон світу Арман Дюплантіс, побив власний світовий рекорд зі стрибків із жердиною на Олімпійських іграх 2024.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.