Відомого легкоатлета дискваліфікували на 45 місяців за допінг
Відомий американський легкоатлет Марвін Брейсі отримав 45-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє ВВС.
Таке суворе покарання спортсмен отримав за одразу три порушення антидопінгового законодавства:
- позитивний допінг-тест на тестостерон
- фальсифікація допінг-проби
- тричі впродовж 12 місяців не повідомив про своє місце перебування для проходження допінг-тесту
Брейсі був тимчасово відсторонений від змагань через позитивний тест на тестостерон ще у лютому 2024 року, термін дії його дискваліфікації відраховуватиметься з того моменту.
Брейсі став зіркою домашнього чемпіонату світу 2022 року в Юджині, де завоював два срібла: в бігу на 100 метрів та у естафеті 4х100 у складі збірної США. Також у його послужному списку є срібло та бронза чемпіонатів світу в приміщенні на дистанції 60 м.
Раніше за допінг була дискваліфікована українська стрибунка Тетяна Пилипчук.