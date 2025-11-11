Відомого легкоатлета дискваліфікували на 45 місяців за допінг

Відомий американський легкоатлет Марвін Брейсі отримав 45-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє ВВС.

Таке суворе покарання спортсмен отримав за одразу три порушення антидопінгового законодавства:

позитивний допінг-тест на тестостерон

фальсифікація допінг-проби

тричі впродовж 12 місяців не повідомив про своє місце перебування для проходження допінг-тесту

Брейсі був тимчасово відсторонений від змагань через позитивний тест на тестостерон ще у лютому 2024 року, термін дії його дискваліфікації відраховуватиметься з того моменту.

Брейсі став зіркою домашнього чемпіонату світу 2022 року в Юджині, де завоював два срібла: в бігу на 100 метрів та у естафеті 4х100 у складі збірної США. Також у його послужному списку є срібло та бронза чемпіонатів світу в приміщенні на дистанції 60 м.

Раніше за допінг була дискваліфікована українська стрибунка Тетяна Пилипчук.