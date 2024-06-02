Магучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
Українка перемогла у стрибках у висоту, взявши з другої спроби позначку у 2 метри. На цій висоті Магучіх протистояла Ніколі Оліслагерс. Австралійка пропустила позначку у 1,97 метра, тому виступ на двометровій висоті мав вирішальне значення у розподілі призових місць. Оліслагерс припустилася трьох помилок, тому завершила виступ поза трійки медалістів. Друге місце посіла німкеня Імке Оннен (1,94 м).
Інша представниця України Ірина Геращенко здобула бронзу також з результатом 1,94 м. Раніше ми повідомляли про срібло спортсменки на етапі у Досі.
У змаганні брала участь також Юлія Левченко, але вона завершила виступ, зупинившись на позначці в 1,86 м.
Діамантова ліга. Стокгольм. Стрибки у висоту — жінки
- Ярослава Магучіх (Україна) - 2,00
- Імке Оннен (Німеччина) - 1,94
- Ірина Геращенко (Україна) - 1,94
- Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,94
- Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,90
- Мірела Демірева (Болгарія) - 1,90
- Ліа Апостоловскі (Словенія) - 1,86
- Мая Нільссон (Швеція) - 1,86
- Юлія Левченко (Україна) - 1,82
Варто додати, що вперше в сезоні серії в стрибках у висоту виступали одразу три українки.