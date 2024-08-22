Ярослава Магучіх виборола золото Діамантової ліги на етапі у Лозанні
Ярослава Магучіх
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Сьогодні, 22 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту. Етап проходить у місті Лозанна (Швейцарія).
Магучіх з результатом 1,99 м стала першою. Українка хотіла взяти висоту 2,03, але не зуміла.
Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці.
Цього сезону Ярослава виступала на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі. Вона виграла обидва змагання.
Магучіх декілька тижнів тому здобула золото на Олімпійських іграх-2024. Ірина Геращенко зуміла завоювати бронзову медаль.