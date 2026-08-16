Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх утретє поспіль виборола золоту медаль чемпіонату Європи зі стрибків у висоту та повторила рекорд за кількістю титулів на континентальній першості.

До цього єдиною триразовою чемпіонкою Європи у стрибках у висоту була іспанка Рут Бейтья, яка вигравала турнір у 2012, 2014 та 2016 роках. Магучіх повторила її досягнення рівно через 10 років після третього європейського титулу Бейтьї. Раніше українка перемагала на континентальній першості у 2022 та 2024 роках.

За кількістю золотих медалей Євро серед стрибунок у висоту Магучіх та Бейтья тепер ділять перше місце – по три титули. Двічі чемпіонкою Європи ставала румунка Йоланда Балаш.

Загалом для Магучіх це вже шостий поспіль титул чемпіонки Європи з урахуванням змагань у приміщенні. Раніше українка перемагала на зимових Євро у 2021, 2023 та 2025 роках.

Зазначимо, що Магучіх також є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 та чемпіонкою світу 2023 року.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2026 Магучіх із першої спроби взяла висоту 1,97 м, чого виявилося достатньо для перемоги. Українка Ірина Геращенко з результатом 1,92 м посіла п'яте місце.

Напередодні український легкоатлет Олег Дорощук став срібним призером у фіналі зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026.