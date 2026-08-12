Попереду нова історія: Магучіх показала нові фото у яскравому образі
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх порадувала своїх прихильників новими кадрами у соцмережах. Світова рекордсменка продемонструвала стильний спортивний образ та залишила мотиваційне послання.
На фотографіях Ярослава позує у жовто-білій спортивній формі від відомого бренду. Образ спортсменка доповнила білою кепкою, а сама фотосесія вийшла водночас спортивною та дуже стильною.
Магучіх вирішила не обмежуватися лише ефектними кадрами й додала до публікації коротку, але промовисту фразу:
"Попереду нова історія".
Нагадаємо, Магучіх виступить на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, де намагатиметься захистити свій титул.
Компанію Ярославі у секторі для стрибків у висоту складе ще одна представниця України – Ірина Геращенко. На попередньому чемпіонаті Європи вона здобула бронзову медаль.
Що стосується успіхів українки, то наприкінці Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.