Магучіх: Приїхала на ЧЄ-2026 стрибати та отримувати кайф

Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася враженнями від кваліфікації у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи 2026 року в Бірмінгемі.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Було дуже спекотно — 30 градусів, сьогодні найспекотніший день. Ми вирішили стрибати 1.88 м, а потім одразу 1.91 м. Стрибнула, дуже рада. Тепер відпочину і буду готуватися до фіналу. У голові немає зайвих думок — приїхала стрибати та отримувати кайф. Звісно, є бажання захистити титул і виграти третє "золото" чемпіонату Європи. Тим паче я бачила медалі на екранах: золота нагорода дуже гарна, тож хочеться піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу", – заявила українка.

Нагадаємо, Магучіх, як і партнера по команді Ірина Геращенко, впевнено подолала кваліфікацію на чемпіонаті Європи-2026: українки на двох не здійснили жодної невдалої спроби.

Фінал відбудеться у суботу, 15 червня. Початок – о 22:07 за київським часом.