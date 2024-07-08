Жоден рекорд не принесе радості — Магучіх відреагувала на ракетний удар Росії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала терористичний ракетний удар Росії по території України.

22-річна дніпрянка відреагувала на російський терор в інстаграмі.

"Жоден рекорд не принесе радості, поки росія щодня атакує мою країну, вбиває наших солдатів і забирає життя дітей та їхніх батьків. Російські терористи знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Більше 40 ракет різних типів. Постраждали житлові будинки, інфраструктура, дитяча лікарня. У Кривому Розі повідомляється про 10 загиблих і 31 пораненого. У Києві наразі 11 постраждалих", — написала Магучіх.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко та гравці збірної України відреагували yа терористичний удар Росії по території України. Також колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека в знак підтримки з'явився на пресконференції із прапором України.

Напередодні Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався з 1987 року. До цього найкращий результат Ярослави був 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині.