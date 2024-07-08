Шевченко — про ракетну атаку Росії: Світ має бачити, що відбувається в Україні щодня
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував терористичний удар Росії по Україні.
Ексфутболіст опублікував допис у соцмережах.
"Понад 40 ракет випустила росія по Україні сьогодні вранці. Одна із них серйозно пошкодила головну будівлю найбільшої дитячої лікарні в Україні - Охматдиту, де щороку лікується понад 20 000 дітей. Кількість постраждалих невідома, кияни прийшли розбирати завали.
Варварський обстріл - ще одне жахливе свідчення, що Україна воює з терористами та бореться за своє існування.
Світ має бачити, що відбувається в країні щодня. Допомогайте Україні вистояти", — написав Шевченко.
Раніше гравці збірної України відреагували на ракетну атаку "країни-терористки".