Шевченко — про ракетну атаку Росії: Світ має бачити, що відбувається в Україні щодня

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував терористичний удар Росії по Україні.

Ексфутболіст опублікував допис у соцмережах.

"Понад 40 ракет випустила росія по Україні сьогодні вранці. Одна із них серйозно пошкодила головну будівлю найбільшої дитячої лікарні в Україні - Охматдиту, де щороку лікується понад 20 000 дітей. Кількість постраждалих невідома, кияни прийшли розбирати завали.

Варварський обстріл - ще одне жахливе свідчення, що Україна воює з терористами та бореться за своє існування.

Світ має бачити, що відбувається в країні щодня. Допомогайте Україні вистояти", — написав Шевченко.