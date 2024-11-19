Магучіх анонсувала виступ у зимовій частині сезону

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх заявила, що планує взяти участь у зимовій частині сезону.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

"У грудні розпочинається моя підготовка. Сезон буде насичений. По-перше, зимовий сезон. У 2025 буде чемпіонат Європи та світу у приміщенні. А в кінці вересня буде ЧС в Токіо. Трішки відпочили і до роботи", – сказала Магучіх.

Зазначимо, що головний старт зимової частини сезону –чемпіонат світу в приміщенні, що відбудеться 21-23 березня 2025 року у китайському Нанкіні. Перед цим у нідерландському Апельдорні відбудеться чемпіонат Європи у приміщенні (6-9 березня).

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.