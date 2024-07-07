Шлях в історію: як Магучіх встановлювала світові рекорди

22-річна українка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. На етапі Діамантової ліги в Парижі вона з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши 37-річний рекорд Стефки Костадінової.

Проте до цього вона вже встигла встановити кілька рекордів Європи та світу. Тож ми вирішили розповісти, яким був шлях дніпрянки до найбільшого історичного досягнення.

2018 рік

Ярослава почала встановлювати рекорди ще 6 років тому, коли на чемпіонаті Європи серед юнаків із третьої спроби взяла висоту 1,94 м. Це стало рекордом юнацьких ЧЄ.

2019 рік

Спершу вона стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги у місті Доха, Катар, з результатом 1,96 м, а на етапі в Юджині, США, Магучіх підкорила 2,00 м і стала наймолодшою спортсменкою в історії, якій це вдалося.

Цього ж року вона встановила новий світовий рекорд серед юніорок взявши висоту у 2,04 метри.

2020 рік

Цього року Ярослава двічі побила світовий рекорд серед юніорів за стрибками у висоту в приміщенні, спершу на змаганнях "Меморіал Олексія Дем'янюка" у Львові, а потім на "Indoor Meeting — Karlsruhe" у Карлсруе (2,01 та 2,02 м відповідно). Другий результат став також рекордом України.

2021 рік

Турнір Banskobystricka latka у Словаччині приніс українці черговий світовий рекорд. Вона підкорила 2,06 м, що стало найкращим результатом у приміщенні серед юніорів та новим абсолютним рекордом України.

Пізніше, на чемпіонаті Європи серед молоді у Таллінні, Ярослава встановила рекорд турніру, підкоривши 2,00 м.

2022 рік

На етапі Діамантової ліги в Брюсселі Магучіх взяла висоту у 2,05 м. Це був найкращий результат сезону у світі, повторення рекорду України та самої Ярослави на відкритому повітрі та повторення рекорду змагань. На цьому ж турнірі вона спробувала побити світовий рекорд, але жодна зі спроб не була успішною.

Статистика виступів Магучіх

За цей 6-річний шлях Ярослава вже багато разів увійшла в історію. Починаючи з юніорських змагань, і на дорослому рівні, багато її досягнень весь цей час залишаються недосяжними, і від того вони стають ще більш неймовірними.

Останні 5 років вона тримає планку найкращих результатів сезону на рівні щонайменше 2 метрів. І з огляду на причину цієї статті, понижати її українка не планує.

Магучіх лише 22, тому ця стаття точно доповнюватиметься новими звершеннями. Проте тепер це вже не будуть гонитви за найкращими, адже вона і є найкращою.