Без Магучіх, але з Оліслагерс і Дюплантісом: World Athletics назвала фіналістів на нагороду "Спортсмен року"

World Athletics назвала 12 фіналістів на нагороду "Спортсмен року".

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої легкої атлетики.

Фіналісти серед чоловіків: Мондо Дюплантіс (Швеція, стрибки із жердиною), Маттія Фурлані (Італія, стрибки у довжину), Себастьян Со (Кенія, марафон), Альфонс Сімбу (Танзанія, Марафон), Ноа Лайлз (США, біг), Емануель Ваньйоні (Кенія, біг).

Who is your Male Athlete of the Year? 🤩



Vote for your 2025 World Athlete of the Year amongst these finalists in the #AthleticsAwards.



Voting closes on Sunday 9 November at 11:59PM CET.



Link to vote 👉 https://t.co/gqZbj4N0gN pic.twitter.com/NLKxUTRMrD — World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2025

Фіналісти серед жінок: Тара Девіс-Вудхолл (США, стрибки у довжину), Сідні Маклафлін-Леврон (США, біг), Нікола Оліслагерс (Австралія, стрибки у висоту), Фемке Бол (Нідерланди, біг), Перес Джепчірчір (Кенія, марафон), Марія Перес (Іспанія, марафон).

Who is your Female Athlete of the Year? 🤩



Vote for your 2025 World Athlete of the Year amongst these finalists in the #AthleticsAwards.



Voting closes on Sunday 9 November at 11:59PM CET.



Link to vote 👉 https://t.co/gqZbj4N0gN pic.twitter.com/dbDMkPvINm — World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2025

Фіналісти були визначені шляхом голосування від Всесвітньої легкоатлетичної ради та громадськості в соціальних мережах.

Голосування стартувало вчора, 4 листопада, і триватиме до неділі.

Ім'я спортсмена року в кожній категорії буде оголошено 30 листопада в Монако в рамках церемонії нагородження Всесвітньої легкоатлетичної премії 2025 року.

Минулого року переможцями стали олімпійська чемпіонка з марафону Сіфан Хассан з Нідерландів та чемпіон Парижа-2024 з бігу на 200 метрів Летсіле Тебого з Ботсвани.