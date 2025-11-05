Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Без Магучіх, але з Оліслагерс і Дюплантісом: World Athletics назвала фіналістів на нагороду "Спортсмен року"

Руслан Травкін — 5 листопада 2025, 11:27
Без Магучіх, але з Оліслагерс і Дюплантісом: World Athletics назвала фіналістів на нагороду Спортсмен року
x.com/WorldAthletics

World Athletics назвала 12 фіналістів на нагороду "Спортсмен року".

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої легкої атлетики.

Фіналісти серед чоловіків: Мондо Дюплантіс (Швеція, стрибки із жердиною), Маттія Фурлані (Італія, стрибки у довжину), Себастьян Со (Кенія, марафон), Альфонс Сімбу (Танзанія, Марафон), Ноа Лайлз (США, біг), Емануель Ваньйоні (Кенія, біг).

Фіналісти серед жінок: Тара Девіс-Вудхолл (США, стрибки у довжину), Сідні Маклафлін-Леврон (США, біг), Нікола Оліслагерс (Австралія, стрибки у висоту), Фемке Бол (Нідерланди, біг), Перес Джепчірчір (Кенія, марафон), Марія Перес (Іспанія, марафон).

Фіналісти були визначені шляхом голосування від Всесвітньої легкоатлетичної ради та громадськості в соціальних мережах.

Голосування стартувало вчора, 4 листопада, і триватиме до неділі.

Ім'я спортсмена року в кожній категорії буде оголошено 30 листопада в Монако в рамках церемонії нагородження Всесвітньої легкоатлетичної премії 2025 року.

Минулого року переможцями стали олімпійська чемпіонка з марафону Сіфан Хассан з Нідерландів та чемпіон Парижа-2024 з бігу на 200 метрів Летсіле Тебого з Ботсвани.

Читайте також :
Віруюча Оліслагерс, рекордсменка Великої Британії та дочка зірки НФЛ: чим відомі суперниці Магучіх і Левченко
World Athletics Легка атлетика Арман Дюплантіс Нікола Оліслагерс

Арман Дюплантіс

Визначилися найкращі легкоатлети Європи 2025 року
Дюплантіс підтримав думку зіркової лижниці про роботизованість спортсменів
Менеджер Дюплантіса пояснив, чому новий світовий рекорд може принести спортсмену 10 млн доларів
Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд і виграв чемпіонат світу
ЧС-2025 з легкої атлетики в Токіо: головні інтриги, рекорди та шанси Магучіх й інших українців на медалі

Останні новини