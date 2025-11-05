Без Магучіх, але з Оліслагерс і Дюплантісом: World Athletics назвала фіналістів на нагороду "Спортсмен року"
World Athletics назвала 12 фіналістів на нагороду "Спортсмен року".
Про це повідомила пресслужба Всесвітньої легкої атлетики.
Фіналісти серед чоловіків: Мондо Дюплантіс (Швеція, стрибки із жердиною), Маттія Фурлані (Італія, стрибки у довжину), Себастьян Со (Кенія, марафон), Альфонс Сімбу (Танзанія, Марафон), Ноа Лайлз (США, біг), Емануель Ваньйоні (Кенія, біг).
Фіналісти серед жінок: Тара Девіс-Вудхолл (США, стрибки у довжину), Сідні Маклафлін-Леврон (США, біг), Нікола Оліслагерс (Австралія, стрибки у висоту), Фемке Бол (Нідерланди, біг), Перес Джепчірчір (Кенія, марафон), Марія Перес (Іспанія, марафон).
Фіналісти були визначені шляхом голосування від Всесвітньої легкоатлетичної ради та громадськості в соціальних мережах.
Голосування стартувало вчора, 4 листопада, і триватиме до неділі.
Ім'я спортсмена року в кожній категорії буде оголошено 30 листопада в Монако в рамках церемонії нагородження Всесвітньої легкоатлетичної премії 2025 року.
Минулого року переможцями стали олімпійська чемпіонка з марафону Сіфан Хассан з Нідерландів та чемпіон Парижа-2024 з бігу на 200 метрів Летсіле Тебого з Ботсвани.