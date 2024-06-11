Лавський здобув срібло на дебютному Євро, у Дорощука — бронза

Український легкоатлет Владислав Лавський здобув срібло на чемпіонаті Європи-2024 у стрибках у висоту.

Українець продемонстрував результат у 2,29 метра, який став повторенням особистого рекорду Владислава.

Золоту нагороду на домашньому для себе Євро забрав італієць Джанмарко Тамбері, який підкорив висоту у 2,37 м, що стало новим рекордом чемпіонатів Європи.

Інший український спортсмен Олег Дорощук також здобув медаль у фіналі турніру. Дорощук здолав позначку у 2,26 м та став бронзовим призером.

Зазначимо, що Лавський уперше в кар'єрі бере участь у великих міжнародних форумах серед дорослих. У кар'єрі Владислава були фінали чемпіонатів Європи U-23 та U-20, бронза чемпіонату світу U-18.

Для обох українських стрибунів це перші медалі в кар'єрі на чемпіонаті Європи. Це також другий подвійний подіум України у чоловічих стрибках у висоту в історії континентальної першості.