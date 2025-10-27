Взагалі не розраховував стрибати, – Грико оцінив свій перший з 2021 року виступ на чемпіонаті світу

Владислав Григо прокоментував свій перший з 2021 року виступ на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.

Слова спортсмена наводить Суспільне Спорт.

"Чесно кажучи, після другої операції взагалі не розраховував, що стрибатиму. ув страх, що знову щось трапиться. А потім, коли відновився, і треба приземлення зі снарядів, дивлюся і бачу, що можу стрибати. Тренер мені потім каже: готуємо багатоборство. Що ж, добре, спробуємо.

Чи очікував на такий сезон? Чесно кажучи, ні. Сезон почався дуже добре, з фіналу у Коттбусі на етапі Кубка світу. І майже на всіх етапах Кубка світу я виходив до фіналу – тільки в Каїрі не потрапив. Дуже гарний рік вийшов, не очікував такого результату", – розповів Грико.

Зазначимо, що після 2021 року гімнаст мав обмежену кількість турнірів для участі через дві важкі травми коліна, які потребували оперативного втручання.

На нещодавньому чемпіонаті світу Грико посів 22-е місце у багатоборстві.

У 2014 році гімнаст вигравав срібло та бронзу юнацьких Олімпійських ігор, а у 2020 році брав золото чемпіонату Європи командної першості.

Раніше партнер Грико по збірній Україні Назар Чепурний виграв бронзову медаль чемпіонату світу-2025.