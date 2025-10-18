Чемпіонат світу. Розклад змагань і прямих трансляцій

Столиця Індонезії уперше приймає чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

З 19 по 25 жовтня в столиці Індонезії Джакарті відбудеться 53-й чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. У межах першості атлети розіграють 6 комплектів медалей.

Розпочнеться змагання індивідуальними багатоборствами, а завершаться фіналами на окремих снарядах. У програмі ЧС немає командних багатоборств.

Розклад чемпіонату світу зі спортивної гімнастики 2025

19 жовтня

6:00 – 18:00. Багатоборство, чоловіки. Кваліфікація

6:00. Група 1

7:50. Група 2

9:15. Група 3

12:05. Група 4

14:30. Група 5

16:20. Група 6

20 жовтня

6:00 – 9:30. Багатоборство, чоловіки. Кваліфікація

6:00. Група 7

7:50. Група 8

13:00 – 17:15. Багатоборство, жінки. Кваліфікація

13:00. Група 1

14:30. Група 2

16:00. Група 3

21 жовтня

6:00 – 15:45. Багатоборство, жінки. Кваліфікація

6:00. Група 4

7:30. Група 5

9:30. Група 6

11:00. Група 7

12:30. Група 8

14:30. Група 9

16:00. Група 10

22 жовтня

🥇14:30. Багатоборство, чоловіки. Фінал

23 жовтня

🥇14:30. Багатоборство, жінки. Фінал

24 жовтня

🥇10:00. Окремі снаряди, чоловіки/жінки

25 жовтня

🥇10:00. Окремі снаряди, чоловіки/жінки

Збірна України буде представлена 10 спортсменами: 6 – у чоловіків і 4 – у жінок.

Причому жіноча команда представлена виключно дебютантками дорослих світових першостей: Вікторія Іваненко, Діана Лобок, Дар'я Чорна, Софія Матюшенко. Для двох останніх це загалом дебютний старт у дорослій збірній.

За відсутності Олега Верняєва, який не встиг відновитися після травми, лідером чоловічої команди є Назар Чепурний, бронзовий призер чемпіонату світу 2024 року в опорному стрибку. Крім Чепурного, до складу потрапили: Богдан Супрун, Владислав Грико, Ігор Дишук, Дмитро Прудко, Святослав Швед. Для Дишука, Прудка та Шведа це абсолютний дебют на світовій першості.

Нагадаємо, на попередньому ЧС українці здобули 2 медалі. Крім вищезгаданої "бронзи" Чепурного, срібну нагороду в багатоборстві здобув Ілля Ковтун, який змінив спортивне громадянство та після "карантину" представлятиме Хорватію.

Де дивитися онлайн

Пряма трансляція чемпіонату світу буде доступна на сайті Суспільне Спорт та на місцевих каналах Суспільного. Офіційний транслятор покаже лише фінали.