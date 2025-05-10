Ніколи цього не забуду: Магучіх потролила організаторів турніру в Досі за конфуз зі стрибком

Українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх не лише здобула перемогу на турнірі What Gravity Challenge у катарській Досі, а й зробила це з гумором, попри дивний інцидент під час змагань.

Під час спроби на 1,98 м сталося справжнє непорозуміння: організатори помилково виставили планку не на заявленій висоті, а на 1,96 м. Ярослава, впевнено подолавши її, була змушена дізнатися, що результат не буде зарахований.

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Та замість скарг чи емоційної реакції Магучіх вирішила відповісти по-спортивному. Наступною висотою вона запросила рівно 2 метри, а згодом подолала і 2,02 м, що стало найкращим результатом сезону у світі!

У соцмережах українка опублікувала курйозний момент, пообіцявши, що ніколи цього не забуде.

"2.02, неймовірна атмосфера і невеликий конфьюз у секторі. Є старти, які ніколи не забуваються, думаю, цей я точно не забуду. Попри трохи незрозумілу ситуацію під час стрибків, я надзвичайно рада виграти турнір і здобути світове лідерство, як планувала після минулих стартів в Китаї. Сектор був по-справжньому стрибучий та дуже атмосферний. Всім дякую за круту та дружню конкуренцію, а фанам за підтримку та віру", – йдеться у соцмережах Ярослави.

Нагадаємо, на турнірі в Досі разом з олімпійською чемпіонкою-2024 брала участь Юлія Левченко, яка змогла стрибнути на 1,94 метри, що стало її найкращим результатом в сезоні.

Раніше повідомлялося, що Магучіх поділилася своїми враженнями від виступу на комерційному турнірі What Gravity Challenge.