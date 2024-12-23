Магучіх стала кондитером: Ярослава пройшла кулінарні курси, отримавши відповідний диплом

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вирішила підкорити нові вершини, чим і похизувалася у соцмережах.

Олімпійська чемпіонка показала, як вона проходить кондитерські курси, роблячи на камеру смаколики.

Читайте також : Фото Перестрибне Леброна та навіть чотири капібари: World Athletics зробили колажі на честь рекорду Магучіх

У підсумку спортсменка продемонструвала свій диплом за успішне навчання, показавши навіть один зі своїх кулінарних виробів.

Нагадаємо, 2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.