Магучіх стала кондитером: Ярослава пройшла кулінарні курси, отримавши відповідний диплом
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вирішила підкорити нові вершини, чим і похизувалася у соцмережах.
Олімпійська чемпіонка показала, як вона проходить кондитерські курси, роблячи на камеру смаколики.
У підсумку спортсменка продемонструвала свій диплом за успішне навчання, показавши навіть один зі своїх кулінарних виробів.
Нагадаємо, 2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.