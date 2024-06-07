Лобан продемонструвала найкращий результат у сезоні в бігу на 100 метрів з бар'єрами на чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Юлія Лобан розпочала виступи в семиборстві чемпіонату Європи-2024, який відбувається в Римі. Лобан продемонструвала найкращий результат сезону в бігу на 100 метрів з бар'єрами.

Юлія фінішувала п'ятою у своєму забігу з часом 13,96 секунди. Українка наразі посідає 19 місце в семиборстві з 984 очками в активі, проте біг не її найсильніша дисципліна.

Сьогодні, 7 червня, Лобан продовжить змагання у стрибках у висоту та штовханні ядра. Чемпіон повідомляв розклад змагань українських атлетів на континентальній першості з легкої атлетики.