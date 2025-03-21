ЧС-2025 у приміщенні. Лобан посіла 12 місце в п'ятиборстві, чемпіонкою стала фінка Ваннінен

Українка Юлія Лобан не змогла поборотися за медалі в п'ятиборстві на чемпіонаті світу з легкої атлетики, зайнявши лише 12 місце.

У бігу на 60 метрів з бар'єрам вона показала 9-й результат (8.54), в стрибках у висоту 14-те місце (1,66 метрів), у штовханні ядра Юлія стала 11-ю (14.01 м), у стрибках у довжину Лобан зайняла 13-те місце (5.73), у бігу на 800 метрів українка фінішувала 12-ю (2:25.76).

В результаті за 5 дисциплін Лобан набрала 4124 очки та посіла 12-ту сходинку серед 14 учасників.

Чемпіонкою світу з п’ятиборства в приміщенні стала фінка Сага Ваннінен (4821 очко). Срібло в ірландки Кейт О’Коннор (4742), бронза – в американки Талаї Брукс (4669).

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2025. П'ятиборство

1. Сага Ваннінен (Фінляндія) – 48212

2. Кейт О'Коннор – 47423

3. Талая Брукс (США) – 4669

...12. Юлія Лобан (Україна) – 4124

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, відбувся фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків, де Олег Дорощук посів 5-те місце.

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів. З розкладом змагань для українців на 21 березня можна ознайомитися ТУТ.