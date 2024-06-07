Українки змагатимуться за медалі в перший день чемпіонату Європи
Сьогодні, 7 червня, стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики, який триватиме в Римі з 7 по 12 червня. Україну на континентальній першості представлятиме 46 спортсменів.
У межах першого турнірного дня розігруватиметься один комплект медалей у змаганнях за участі українських атлетів. У фіналі зі спортивної ходьби візьмуть участь Людмила Оляновська, Олена Собчук та Марія Сахарук. Оляновський окрім медалі ЧЄ може поборотися за лціензію на Олімпійські ігри-2024.
Дивитися пряму трансляцію змагань можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.
Розклад виступів українських спортсменів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики на 7 червня:
- 10:40. Семиборство, біг 100 м з бар'єрами: Юлія Лобан
- 11:10. Біг 100 м з бар'єрами, жінки, перший раунд: Анна Плотіцина
- 12:10. Потрійний стрибок, жінки, кваліфікація: Марія Сіней, Ольга Корсун, Анна Красуцька
- 12:35. Семиборство, стрибки у висоту: Юлія Лобан
- 14:23. Біг 3000 м з перешкодами, жінки, кваліфікація: Наталія Стребкова
- 19:35. Спортивна ходьба, 20 км, жінки, фінал: Людмила Оляновська, Олена Собчук, Марія Сахарук
- 19:40. Семиборство, штовхання ядра: Юлія Лобан
- 20:55. Штовхання ядра, чоловіки, кваліфікація: Роман Кокошко
- 21:28. Стрибки у висоту, жінки, кваліфікація: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Юлія Чумаченко
Напередодні Марина Бех-Романчук повідомила, що через травму пропустить ЧЄ-2024.