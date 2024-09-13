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🥉 Геращенко здобула бронзову медаль на фінальному етапі Діамантової ліги

Руслан Травкін — 13 вересня, 22:10
🥉 Геращенко здобула бронзову медаль на фінальному етапі Діамантової ліги
Ірина Геращенко
Getty images

Сьогодні, 13 вересня, у бельгійському Брюсселі стартував фінал легкоатлетичного турніру Діамантова ліга.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко здобула бронзову нагороду у стрибках у висоту.

Ірина почергово долала висоту 1. 80 м та 1. 84 м. Справжня боротьба почалася на планці 1. 92 м. Геращенко зуміла взяти її з другої спроби.

Щоб боротися за золото треба було подолати висоту 1. 95 м. Ірина не зуміла цього зробити, але здобула бронзові нагороди.

Виграла етап інша українка Ярослава Магучіх, яка зуміла взяти 2. 01 м.

Діамантова ліга. Фінал. Стрибки у висоту

1. 🥇 Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97

2. 🥈 Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,97

3. 🥉Ірина Геращенко (Україна) — 1,92

4. Елеанор Патерсон (Австралія) — 1,88

5. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,88

6. Лія Апостоловські (Словенія) — 1,88

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