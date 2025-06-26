Онуфрієв – п’ятий у стрибках із жердиною на командному ЧЄ

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв посів п’яте місце в чоловічих стрибках із жердиною на командному чемпіонаті Європи 2025 року, який стартував сьогодні, 26 червня, у Мадриді (Іспанія).

З другої спроби Онуфрієву вдалося підкорити висоту 5,70 м. Це його особистий рекорд. Він розділив п’яте місце з фіном Урхо Куянпяя.

Підсумкові результати:

Завдяки такому результату Онуфрієв додав до командного заліку збірної України 11,5 бала. На даний момент збірна України з 26,5 балами йде на третьому місці в командному заліку турніру.

Раніше у жіночих стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою.

Командний чемпіонат Європи триватиме до 29 червня включно. Україну на змаганнях представляють 43 спортсмени, які візьмуть участь у 19 видах програми континентальної першості.