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Кохан здобув срібло на Меморіалі Іштвана Дьюлаї

Олександр Булава — 9 липня, 16:46
Кохан здобув срібло на Меморіалі Іштвана Дьюлаї

Український легкоатлет Михайло Кохан виборов срібло на Меморіалі Іштвана Дьюлаї, що відбувся в угорському Секешфегерварі.

Найкращою стала його спроба на 80,50 м, що стало третім найкращим результатом у кар'єрі 23-річного українця. Перевершити Кохана зміг лише переможець змагань Ітан Кацберг з Канади — 81.87 м.

Меморіал Іштвана Дьюлаї
Секешфегервар, Угорщина
Метання молота, 9 липня

  1. Ітан Кацберг (Канада) — 81.87 м
  2. Михайло Кохан (Україна) — 80.50 м
  3. Войцех Новіцькі (Польща) — 79.36 м

Напередодні Кохан виборов бронзу на етапі Діамантової Ліги у Франції. Тоді він показав результат 75,13 м.

Михайло Кохан

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