Кохан здобув срібло на Меморіалі Іштвана Дьюлаї
Український легкоатлет Михайло Кохан виборов срібло на Меморіалі Іштвана Дьюлаї, що відбувся в угорському Секешфегерварі.
Найкращою стала його спроба на 80,50 м, що стало третім найкращим результатом у кар'єрі 23-річного українця. Перевершити Кохана зміг лише переможець змагань Ітан Кацберг з Канади — 81.87 м.
Меморіал Іштвана Дьюлаї
Секешфегервар, Угорщина
Метання молота, 9 липня
- Ітан Кацберг (Канада) — 81.87 м
- Михайло Кохан (Україна) — 80.50 м
- Войцех Новіцькі (Польща) — 79.36 м
Напередодні Кохан виборов бронзу на етапі Діамантової Ліги у Франції. Тоді він показав результат 75,13 м.