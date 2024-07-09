Кохан здобув срібло на Меморіалі Іштвана Дьюлаї

Український легкоатлет Михайло Кохан виборов срібло на Меморіалі Іштвана Дьюлаї, що відбувся в угорському Секешфегерварі.

Найкращою стала його спроба на 80,50 м, що стало третім найкращим результатом у кар'єрі 23-річного українця. Перевершити Кохана зміг лише переможець змагань Ітан Кацберг з Канади — 81.87 м.

Меморіал Іштвана Дьюлаї

Секешфегервар, Угорщина

Метання молота, 9 липня

Ітан Кацберг (Канада) — 81.87 м Михайло Кохан (Україна) — 80.50 м Войцех Новіцькі (Польща) — 79.36 м

Напередодні Кохан виборов бронзу на етапі Діамантової Ліги у Франції. Тоді він показав результат 75,13 м.